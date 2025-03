Liberoquotidiano.it - I veri imperi e i piccoli leader: Macron gioca con la guerra, smentito sulla proposta di tregua

Fanfaronè statodal primo ministro inglese Keir Starmer: non c'è nessunadidi un mese in Ucraina. Lapidari come sanno essere gli inglesi, l'inquilino di Downing Street ha confermato quel che già sapevamo, il presidente francese fa il giocoliere, lancia dadi, scommette anche quello che non ha nel tentativo di apparire come colui che dà le carte nel casinò della politica internazionale. Che Dio ci scampi e liberi dai francesi sul campo di battaglia, sono stati invasi dai tedeschi di Hitler con lalampo; fecero un disastro in Indocina; hanno imposto il cambio di regime in Libia bombardando Tripoli, facendo cadere Gheddafi, senza avere la minima idea di come stabilizzare un Paese governato dalle tribù, il risultato è sotto gli occhi di tutti; si sono ritirati dal Mali lasciando il deserto del Sahel nel casino, in mano ai russi di Wagner e ai trafficanti di esseri umani.