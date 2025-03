Linkiesta.it - I vantaggi della diplomazia commerciale europea in America Latina

I conflitti commerciali globali, i dazi statunitensi e le pressioni politiche di Washington stanno costringendo l’UE più che mai a stringere nuove partnership e alleanze commerciali. Per molteplici ragioni, l’è cruciale per il futuro economico e ambientale dell’Europa. In uno studio congiunto, il Centre forn Policy (Cep) e l’Università Luiss di Roma invitano l’Ue a cogliere l’opportunità geoeconomica di una cooperazione più approfondita con l’. Lo studio va oltre le questioni di alleanza politica e promuove la.«Nell’attuale situazione geoeconomica, i Paesi dell’sono candidati ideali per una maggiore cooperazione economica. L’Ue dovrebbe sfruttare la finestra di opportunità esistente e focalizzare maggiormente i suoi strumenti di partenariato, in particolare i suoi programmi di infrastrutture esterne, sulla regione», afferma Eleonora Poli, economista del Cep, che ha redatto lo studio insieme ad André Wolf (cep) ed Emily Bertollini (Luiss).