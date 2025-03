Sport.quotidiano.net - I top di Eccellenza. La firma di Russo sull’Affrico

Lo scivolone della capolista Scandicci sul campo dell’inseguitrice Colligiana (ora a sole tre lunghezze dalla vetta) rende interessante la lotta al vertice quando mancano 5 partite. Scandicci, rimaneggiato, incappa in una giornata storta dove hanno brillato Marco Corsi a centrocampo, il difensore destro Poli e l’attaccante Caggianese. Niccolo Del Pela andato a segno solo su rigore (15 gol) e torna ad affiancare il capocannoniere Lorenzo Tempesti. Riassapora la vittoria l’Affrico che supera un volenteroso Lanciotto Campi con(’06) su assist di Renzi. Bene il difensore Stella e Nuti a centrocampo. Nel Lanciotto bene soltanto Bigazzi in difesa e Bigozzi in attacco. Il Grassina vince ancora e si avvicina ai play off. Rossoverdi in gol solo nel finale con Mazzanti, dalla panchina, risultando l’uomo vincente.