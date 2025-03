‘I Thunderman | in missione’ | su Nickelodeon arriva lo spin off con il cast originale

Leggi su Funweek.it

I supereroi più amati della tv stanno per tornare. Dal 4 marzo, ogni martedì alle 20:00, su(Sky 605): in missione, serie-off che riporta in azione ildella mitica live-action. Dopo l’anteprima americana di gennaio, il brand Paramount dedicato a bambini, ragazzi e famiglie ci regala nuove avventure con Phoebe, Max e Chloe.La trama si preannuncia come un mix di adrenalina e risate. Phoebe e Max, i gemelli con superpoteri e personalità agli antipodi, vengono spediti sotto copertura in una tranquilla cittadina balneare per affrontare una misteriosa minaccia. Con loro c’è la sorellina Chloe, pronta a scoprire il suo talento da eroina.Photo Credit: Eduardo Araquel/©2024, Paramount Global. All Rights Reserved via Ufficio StampaMentre indagano su strani movimenti nella scuola locale, proprio Chloe stringe amicizia con due compagni di classe – ignari dei suoi poteri segreti – ma il pericolo cresce e il trio deve restare sul posto più a lungo del previsto.