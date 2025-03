Secoloditalia.it - I sondaggi confermano la volata, FdI sfonda ancora il tetto del 30%, il Pd mangia la polvere: è a 7 punti di distanza

che monitorano la corsa tra FdI e Pd lo attestano incontrovertibilmente: non c’è storia per i dem, e nulla che possa in qualche modo impensierire il primo partito in vetta alla classifica sulla fiducia e i consensi elettorali. “Compagni addio”: FdI vola in alto neie supera persino la soglia raggiunta nell’ultimoo realizzato da Emg different eildel 30%. Il Pd arranca alle spalle e macina, perdendo due decimi rispetto alla settimana scorsa e calando al 23,6%. E sulle sfortune percentuali del partito della Schlein guadagnano piccole zolle di terra (del campo largo?) il M5S e Avs, che provano a rimettersi in corsa salendo leggermente in graduatoria. Così come nella corsa appaiata di Lega e Forza Italia, il Carroccio cede qualche passo agli azzurri, attualmente al 9,1%.