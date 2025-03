Quotidiano.net - I soldati russi mandati a morire nel Kherson. “Missioni kamikaze, Mosca vuole passare il Dnipro a ogni costo”

Roma, 4 marzo 2025 –sta provando a più riprese di attraversare il, nell'Ucraina sud-orientale. Cerca punti di appoggio, stringe i tempi per poter sfondare anche oltre la riva occidentale del fiume. A tutti i costi, anche inviando le sue truppe insuicide. Lo riporta The Guardian, che ha intervistato il governatore ucraino del, Oleksandr Prokudin, in visita nel Regno Unito. A woman walks past burnt cars in the courtyard of a building damaged as a result of a drone attack in Odesa on March 4, 2025. European Commission chief said presented a five-part plan to mobilise some 800 billion euros for Europe's defenceand help provide "immediate" military support for Ukraine after Washington suspended aid on March 5, 2025. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP) Le parole di Prokudin L’obiettivo diè da inizio guerra quello di attraversare ile impadronirsi dell’intera regione del, una delle quattro che il governo russo intende annettere al proprio territorio insieme a Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia.