Romatoday.it - I sette fiumi personale dell'artista cileno Alejandro Escribano

Leggi su Romatoday.it

Attraverso le opere di artisti come, possiamo vedere come l'arte possa elevare il dibattito pubblico e mobilitare azioni per il bene del nostro pianeta. I dipinti dimettono in evidenza l'abilitànel combinare elementi naturali con una sensibilità.