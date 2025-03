Quifinanza.it - I prestiti personali migliori di marzo 2025, quali offerte convengono

Leggi su Quifinanza.it

Chi ha bisogno di liquidità aggiuntiva per affrontare spese importanti e impreviste spesso è orientato a richiedere dei. Questi ultimi sono anche chiamati forme di credito non finalizzate perché non sono collegate all’acquisto di un determinato bene o servizio.Grazie a essi si riceve la somma di denaro richiesta fino a un massimo di 75 mila euro che poi si dovrà restituire un po’ alla volta secondo un piano di rimborso con rate costanti nel tempo. Detto ciò, eccosono ledianche per l’acquisto dell’auto, il consolidamento dei debiti e per la casa.sono i requisiti per iPer ottenere un prestito personale è necessario rispettare questi requisiti:avere dai 18 ai 78 anni alla scadenza del finanziamento;possedere un conto corrente;avere la residenza italiana da almeno due anni.