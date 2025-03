Secoloditalia.it - I migranti” buoni” di don Biancalani prendono a botte e a sassate la troupe di Rete4. Tensione anche con i residenti

Leggi su Secoloditalia.it

alladi Rete Quattro da parte dei” ospitati da donnella sua chiesa di Vicofaro. I suoi ospiti non cessano di crearetra gli abitanti di Pistoia, nell’ormai celebre quartiere di Pistoia che ospita la comunità d’accoglienza del “parroco dei”. Stando a quanto riportato dall’emittente locale TVL, tutto era iniziato quando ladi Mediaset (arrivata per girare un servizio da trasmettere durante “Dritto e Rovescio”, a quanto si è appreso) ha raggiunto la chiesa di Santa Maria Maggiore ed i locali nei quali stazionerebbero a quanto sembra circa un centinaio di. Nel corso dell’incontro ci sono stati alcuni momenti dicon gli ospiti del centro.I” di done leai giornalistiE ad un certo punto, per motivi non specificati, qualche migrante avrebbe lanciato oggetti all’indirizzo del giornalista e del cameraman.