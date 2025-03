Lanazione.it - «I miei nonni grandi amici di Giacomo»

Leggi su Lanazione.it

Le 161 lettere di Puccini aiduePiero Antinori e Giuseppe (Beppino) della Gherardesca, che abbiamo la fortuna di conservare nei nostri archivi, sono una straordinaria miniera di informazioni, notizie, aneddoti, ma anche lo specchio dello stato d’animo del Maestro, a volte tormentato e irrequieto, altre volte sereno ed incline ad una sottile ironia. ti, ma anche lo specchio dello stato d’animo del Maestro, a volte tormentato e irrequieto, altre volte sereno ed incline ad una sottile ironia. Leggendole, tuttavia, emerge sempre sullo sfondo quella che perPuccini costituì per tutta la sua vita una passione profonda e il modo migliore per evadere dagli affanni che lo tormentavano: la Leggendole, tuttavia, emerge sempre sullo sfondo quella che perPuccini costituì per tutta la sua vita una passione profonda e il modo migliore per evadere dagli affanni che lo tormentavano: la caccia, il contatto con la natura selvaggia della Maremma e la compagnia con gliche condividevano la sua stessa passione.