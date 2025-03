Laspunta.it - I lavoratori interinali ricevuti dal Direttore Generale della Asl Rm6. Nessuna soluzione all’orizzonte

Fumata nera nell’incontro che si è svolto ieri tra la delegazione dei 38e ilAsl Rm 6, Arturo Cavaliere.Dopo che il 28 febbraio scorso i 38 contratti amministrativi non sono stati rinnovati, senza neanche una plausibile spiegazione, nella mattinata di ieri si sono ritrovati in borgo Garibaldi ad Albano sotto la sedeAsl Rm6 per chiedere di essere, per avere una spiegazione del perché i loro contratti non sono stati rinnovati.Molti di questi amministrativi lavorano per la Asl Rm6 da 5, 10 e alcuni da 20 anni. Sempre, sempre precari e sempre senza lo straccio di una possibile stabilizzazione.Il, Arturo Cavaliere, nell’incontrare la delegazione dei, si è detto dispiaciuto per questa situazione, ma non è’ andato oltre le parole di circostanza.