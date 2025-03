Europa.today.it - I "furbetti" della Naspi, l'assenza dal lavoro e il licenziamento: cosa cambia con le nuove regole

Leggi su Europa.today.it

Nessun assegno di disoccupazione () per chi si assenta dal posto disenza una giustificazione, per più di 15 giorni, facendosi così licenziare. D'ora in poi questa casistica vale come "dimissioni volontarie" (ed è noto che chi si dimette dalper libera scelta non ha diritto.