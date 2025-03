Quotidiano.net - I dazi di Trump minacciano l'economia: l'allarme di Moody's e Buffett

L'incertezza creata da Donaldfra i tagli e irischia di creare "danni" all'. Lo afferma il capo economista di's Analytics, Mark Zandi, in un'intervista a Cnn. "A un certo punto icauseranno danni economici perché costeranno posti di lavoro", ha aggiunto Zandi. Critica ianche Warren, secondo il quale sono un "atto di guerra". In un'intervista a Cbs l'oracolo di Omaha ha affermato: "Sono, sotto alcuni punti di vista, un atto di guerra. Sono una tassa sui beni".