I dazi di Trump allarmano il Made in Italy | A rischio record 78 miliardi di export verso Usa

Lapresse.it - I dazi di Trump allarmano il Made in Italy: “A rischio record 7,8 miliardi di export verso Usa”

“L’imposizione disul ciboinnegli Usa metterebbe aildi 7,8fatto segnare nel 2024?. Lo afferma la Coldiretti in riferimento al messaggio del presidente Usa Donaldagli agricoltori americani di prepararsi a produrre di più dopo l’annuncio dell’imposizione di tariffe aggiuntive dal 2 aprile sulle merci provenienti da Messico, Canada e Cina. “Il mercato statunitense – continua la Coldiretti – è divenuto sempre più strategico per il settore agroalimentare tricolore, con l’ulteriore pericolo di alimentare la già fiorente industria del falso. La preoccupazione è legata al fatto che uno del 25% sul cibo italiano farebbe alzare i prezzi al consumo per i consumatori americani, che potrebbero essere portati a indirizzarsi su altri beni più a buon mercato, proprio a partire dai cosiddetti ‘italian fake‘”.