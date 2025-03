Lanotiziagiornale.it - I dazi affossano l’Europa: le Borse bruciano 367 miliardi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Mentre l’Ue pensa a riarmarsi, sono ia creare problemi al, con un martedì nero per ledel Vecchio Continente. Tutti i listini hanno chiuso in rosso a causa della guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti e avviata ufficialmente oggi con l’entrata in vigore deidel 25% per Canada e Messico e l’aumento del 10% delle tariffe sui prodotti cinesi.A pesare è soprattutto l’annuncio dianche verso le merci europee, con Bruxelles che pensa a contromosse ma che sembra possa arrivare impreparata ad aprile, quando dovrebbe scattare la guerra commerciale. Cina, Canada e Messico hanno invece già annunciato tariffe più alte sui prodotti statunitensi.Idi Trump affondano leeuropeeIn Europa a faticare è stata soprattutto, ma non da sola, Milano: il Ftse Mib ha terminato la seduta in ribasso del 3,41%, tornando così sotto quota 38mila punti.