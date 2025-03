I dazi affossano le BorseMilano -341%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Ipromessi da Trump spaventano le Borse Eeuropee. Piazza Affari ha chiuso in forte calo con un -3,41% in linea con le perdite delle borse europee tutte in rosso. Anche Wall Street ha cancellato i guadagni che aveva ottenuto dopo l'elezione di Trump a presidente degli Usa.