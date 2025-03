Puntomagazine.it - I campioni regionali 2025 del Comitato Campano-pugliese

Tre discipline per sedici titoli in palio. Giada D’Antonio fa l’ein plein Roccaraso, 3 marzo– Sono stati assegnati a Roccaraso i titoli didelper il. Tre giorni di gare che hanno coinvolto gli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi e Giovani (dai 13 ai 21 anni) in tre discipline: Gigante Slalom e SuperG.I dominatori sono stati Giada D’Antonio dello sci club Vesuvio che ha vinto in tutte le tre discipline, Giancarlo Ferraro e Lorenzo D’Acunto del SAI e Asia Verlingieri del 3000 ski race hanno conquistato il titolo regionale in Gigante e Slalom. Nella prima giornata di gare, sabato 1° marzo, la pista Canguro di Pizzalto è stata lo scenario dello slalom gigante organizzato dagli sci club 3punto3 e Vesuvio con in palio il trofeo intitolato alla memoria di Piero Minopoli.