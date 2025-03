Sololaroma.it - Hummels: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”, frecciatina a Ranieri?

Magic moment per la Roma, e c’è tutta la voglia di far sì che questo non finisca proprio ora, sul più bello. Dopo una difficile ma ottima vittoria sul Como, arriva L’Athletic Club in quella competizione che resta primo obiettivo del club, tanto per alzare un trofeo a fine stagione quanto per tornare nella tanto agognata Champions League. Giovedì all’Olimpico, dove ci sarà anche il recuperato Sancet, solo il primo atto di un doppio confronto accesso, conche, dopo il pochissimo turnover contro i lariani, ha ancora la rifinitura di domani per scogliere gli ultimi dubbi di formazioni.Chi, complice anche il lieve infortunio di Celik, dovrebbe tornare dal 1? è Mats, il numero uno per leadership dell’intera squadra, caratterizzato da un presente particolare.lo ha subito rimesso al centro del progetto appena arrivato, ma nell’ultimo mese, causa soprattutto di una scarsa condizione fisica sottolineata dallo stesso tecnico, il minutaggio è sceso drasticamente: dal 3-1 al Genoa in poi (17 gennaio), il tedesco ha giocato 4 delle 12 partite giocate dalla Roma in tute le competizioni, rimanendo sorprendentemente in panchina nel doppio confronto col Porto e contro il Napoli in campionato.