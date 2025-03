Panorama.it - Huawei Mate X6, lo smartphone gigante in tutti i sensi

Se ne facciamo una questione di qualità,riali, potenza ed efficacia, è difficile trovare punti deboli aglitop di gamma di. Certo, non ci sono le app di Google cui siamo abituati, perché sono servizi che utilizziamo ogni giorno e il pensiero di farne a meno a molti fa mancare l'aria.sta lavorando anche in questo senso, poiché ci sono soluzioni semplici (come Aurora Store) anche per chi non è propriamente un nerd, per scaricare sul telefono le varie Google Maps, Gmail e affini. Tolto il dente che comunque pesa sui mercati occidentali, mentre invece non inficia la forza d’urto della compagnia in Oriente, dove ci sono totem diversi da Big G a fornire i servizi di navigazione, mappe, ed email, glidel brand di Shenzhen restano dispositivi ottimali in particolare per l’hardware e per il comparto fotografico.