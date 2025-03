Ilrestodelcarlino.it - ’Housing sociale’ per anziani. Ecco il progetto da 590mila euro

Il Comune di San Benedetto si prepara a concretizzare un importantedi housing sociale per, finanziato conprovenienti dai fondi Pnrr destinati all’Ambito 21. L’amministrazione sta ora valutando le strutture più adatte per dare vita a questa iniziativa, pensata per garantire un ambiente sicuro e accessibile agliin difficoltà economica. La questione è stata discussa nel corso di una riunione dell’Ambito 21, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di diversi Comuni e l’assessore alle Politiche sociali di San Benedetto, Andrea Sanguigni. L’assessore ha sottolineato come il problema deglisoli e con pensioni minime sia una realtà concreta: "Purtroppo si vive questa emergenza di persone che non riescono ad andare avanti perché non hanno familiari in grado di supportarle.