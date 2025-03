Anteprima24.it - Housing sociale, a Caserta ok bipartisan di sinistra e destra

Tempo di lettura: 3 minutiÈ polemica adopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale, con i voti della maggioranza che sostiene il sindaco Pd Carlo Marino e di alcuni consiglieri di minoranza, in particolare di quelli della Lega che fanno capo al parlamentareno Gianpiero Zinzi e del consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano (ha votato a favore anche Roberto Desiderio, consigliere didel gruppo dell’ex sindaco Pio Del Gaudio) di un permesso a costruire in deroga al PRG per edificare 60 appartamenti di “edilizia residenziale” a 1800 euro al metro quadro; un costo inferiore a quello di mercato ma comunque non basso specie per famiglie meno abbienti, per cui per molti la dichiarata destinazionedegli appartamenti, il cosiddetto, sarebbe per chi si oppone solo una scelta speculativa “”.