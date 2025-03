Oasport.it - Hockey ghiaccio: Ritten batte Cortina nel martedì di Alps League. Gherdeina eliminata

Si chiude con la vittoria disuil vivaceche ha contrassegnato il Campionato2024-2025 disu. I Buam infatti hanno vinto per 2-5 in trasferta, salendo così al secondo posto nella classifica del Master Round.Successo netto per la formazione di Renon, abile a trovare subito il vantaggio con Cuglietta, salvo poi subire il cameback degli avversari con Lacedelli (7:54). I veneti cambiano provvisoriamente marcia al 4:49 del secondo periodo, andando a segno con Sasha. Una gioia che non dura molto, considerato che al 16:24 una rete di Ohler regala agli ospiti il pareggio. La disputa cambia nell’ultimo atto, quandomette la quinta timbrando ben tre sigilli con Cuglietta (9:46), Larsen (9:54) ed Ohler (18:58), relegando così la SCG sempre più all’ultimo posto.