Ho rivisto l’imboscata di Trump a Zelensky (o il suo contrario) e la mia impressione è un’altra

Ho finalmente visto per intero la conferenza stampa-Vance-finita a chi ce l’ha più duro e letto le analisi di chi pensa che fosse premeditato – un’imboscata dio il suo– e l’che ne ho ricavato è, in modalità comizio permanente, si rivolge ai suoi elettori e al suo predecessore descritto come incapace e sprovveduto mentre lui, che è “uomo d’affari”, sa come si fanno le cose perché “le cose” – guerre, crisi climatiche, relazioni – nel mondo disono tutte affari. Si rivolge acome al proprietario di un’azienda sull’orlo del fallimento che, per sua fortuna, sta per essere acquisita dagli Stati Uniti. Più che dialogare con il presidente ucraino, mostra ai giornalisti il plastico dell’Ucraina. Gli batte una mano sul ginocchio, senza guardarlo in faccia, illustra soddisfatto come le imprese americane scaveranno qui e là per far scorta di terre rare.