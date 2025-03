Ilfattoquotidiano.it - “Ho pianto per mio fratello Kieran quando ha vinto l’Oscar”: lo rivela Macaulay Culkin

Cuore dihaper la commozione, durante la cerimonia di premiazione degli Oscar,ilminoresi è aggiudicato il premio come Miglior attore non protagonista per “A Real Pain”.“È stata l’unica categoria che io e mia moglie (l’attrice, Brenda Strong, ndr) abbiamo seguito. Ho. E mi sono detto, ‘ti vedrò più tardi’. Era impossibile che non vincesse perché era seduto nella prima fila, lato corridoio, vicino alle scale”. Questa sistemazione riprende una “legge non scritta” che prevede la sistemazione dei vincitori in sedute più vicini a “vie di fuga”. In modo da non intralciare tutti gli altri ospiti e attori.dopo aver conquistato un Golden Globe e Bafta per questo ruolo, si porta a casa il suo primo Academy Award, alla sua prima candidatura, per il film di Jesse Eisenberg.