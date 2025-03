Inter-news.it - Highlights Serie A | Juventus-Verona 2-0: decisivi gli ultimi 20?

, posticipo della ventisettesima giornata diA, è finito 2-0 a favore dei bianconeri. La partita è decisa negliventi minuti. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.RIPRESA – Lanon sbaglia stavolta in campionato e supera l’ostacolovincendo con il risultato di 2-0. I bianconeri giocano, creano occasioni e mettono in difficoltà gli avversari, ma solo a venti minuti dalla fine trovano il vantaggio decisivo per il successo. Thiago Motta tira inoltre un sospiro di sollievo alla fine del primo tempo. Suslov al minuto 47 aveva segnato il gol della stagione forse, azzeccando un missile finito sotto l’incrocio dei pali. L’arbitro Marchetti ha annullato però la rete per fuorigioco iniziale di Davide Faraoni, dato nonostante il tocco di Di Gregorio che comunque è stato giudicato come respinta.