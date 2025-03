Ilgiorno.it - Harry Potter ad Alzano Lombardo: il più grande villaggio mai realizzato per la saga arriva l’8 e 9 marzo

Preparate bacchette e scope volanti. L’8 e 9, Spazio Fase ad, in provincia di Bergamo, ospiterà un evento straordinario che trasporterà i visitatori nel magico mondo ispirato alla celebredi. Un'occasione unica per grandi e piccoli di immergersi in un'esperienza incantata, tra scenografie spettacolari, personaggi iconici e avventure indimenticabili. Qui i biglietti. Un viaggio nella magia Il cuore dell'evento sarà una strada magica ispirata a Diagon Alley, popolata da botteghe incantate e bancarelle che offriranno oggetti straordinari: bacchette magiche, giratempo, alambicchi e molto altro. Qui, i visitatori potranno vestire i panni di giovani maghi con le tuniche di Hogwarts o assumere il ruolo di oscure creature come Dissennatori e Mangiamorte, immergendosi completamente nell'atmosfera della