Hanno chiamato i carabinieri Grande Fratello l’annuncio ufficiale dopo la clamorosa truffa

Mentre l’edizione 2025 delsi avvicina alla sua conclusione, l’attenzione del pubblico si concentra su alcuni concorrenti cheanimato la casa con dinamiche intense e spesso controverse. Tra questi, spiccano Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, inizialmente legati da una forte amicizia che, con il passare del tempo, si è trasformata in una rivalità accesa, culminata in frequenti scontri e divisioni all’interno del gruppo.La loro relazione, partita come un solido legame, ha subito una drastica inversione di rotta. Eventi apparentemente banali sono diventati motivo di scontro, anche se in realtà la rottura è arrivata perché Helena, che aveva una cotta per il modello, non è stata ricambiata e il giovane si è fidanzato con Shaila Gatta. La tensione tra i due ha polarizzato la casa, creando fazioni opposte e suscitando reazioni contrastanti anche tra gli spettatori.