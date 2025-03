Liberoquotidiano.it - "Hai rovinato la Coppa Davis, pensa al calcio!": Adriano Panatta spiana Gerard Piqué

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il tennis è uno degli sport del momento. Ma uno sportivo comePiquè, di recente, ha fatto una contestazione sul regolamento della categoria L'ex calciatore di Barcellona e Manchester United, in passato, ha provato a rivoluzionare la. Il progetto è partito, ma dopo qualche anno gli è stato tolto di mano, con conseguente battaglia legale con l'ITF. In un podcast con Bajo los Palos, assieme alla leggenda Iker Casillas, ha criticato la battuta: “Perché si serve due volte nel tennis? Sono trenta secondi in più ogni volta. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto“. Considerazioni che non sono piaciute alla leggenda del tennis italiano,. Il campione del mondo al Roland Garros 1976 non le ha mandate a dire negli studi della Domenica Sportiva, fornendo una risposta superba a Piquè.