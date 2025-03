Lanazione.it - Guida 5400 infermieri. Vianella, vita in camice: "Lavoro bello e faticoso: c’è una crisi di vocazioni"

Leggi su Lanazione.it

il dipartimento più grande della Asl, un esercito diprofessionisti tra, operatori socio sanitari e ostetriche. Un esercito compatto, nelle tre province della Sud Est, ma lei non si sente un generale. E le mostrine sulla divisa le condivide "con una squadra di professionisti senza i quali tutto questo non sarebbe possibile". Il "tutto", è la rete dei servizi ospedalieri e territoriali cheAgostinelli, ogni giorno affina per dare risposte a chi ha bisogno di cure e assistenza. È il primo profilo femminile che raccontiamo nella settimana dedicata alla festa della donna. Come gestisce la governance di un dipartimento così complesso? "C’è una visione prospettica che incrocia quella aziendale. Il modello di governance è frutto deldi una squadra di professionisti, non sono sola".