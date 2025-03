Lanazione.it - Guerra legale del marmo. Un altro ricorso respinto. Il Tar boccia le imprese

Leggi su Lanazione.it

Un’altra sconfitta dal Tar per le aziende del lapideo. Dopo il recente verdetto del Consiglio di Stato sulle richieste di un pool di aziende escavatrici in merito alla legge regionale 35, arriva adesso un’ulteriore vittoria per il Comune. Questa volta il contenzioso con il Comune, difeso dai legali Sonia Fantoni e Lucia Ferrero, riguardava la Tonini Cave Fantiscritti, rappresentata dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli e Antonio Lattanzi, che chiedeva la proroga di due anni di escavazione nonostante avesse effettuato in ritardo la registrazione Emas. Il, si legge nei documenti della sentenza, "sostiene la pretesa dell’azienda all’ulteriore proroga biennale conseguente alla registrazione Emas, che sposterebbe di due anni gli investimenti dei progetti alla cui realizzazione si è impegnata".