Roma, 4 marzo 2025 – Donaldha sospeso "temporaneamente" tutti glistatunitensi all'. Secondo un alto funzionario della Casa Bianca che ha annunciato la decisione del presidente nella tarda serata di ieri, glinon riprenderanno finché il presidente ucraino Volodymyrnon dimostrerà che l'è impegnata nei negoziati di pace con la Russia. La decisione avrebbe effetto immediato erebbe le consegne di armi e munizioni all', comprese quelle già ordinate. Anche quasi 4 miliardi di dollari digià approvati dal Congresso sarebbero sospesi dopo questa decisione.