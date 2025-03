Tpi.it - Guerra commerciale: Trump raddoppia i dazi Usa alla Cina. Pechino risponde con nuove tariffe: “Lotteremo fino alla fine”

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, hato iimposti su tutte le importazioni d, portando dal 10 al 20 per cento le aliquote entrate in vigore il mese scorso e accusandodi non aver “adottato misure adeguate” per contrastare il traffico internazionale di “oppioidi sintetici, tra cui il fentanil”, provocando però la dura risposta della Repubblica popolare che ha imposto, dal 10 al 15 per cento, sul settore agroalimentare americano e una serie di restrizioni ad alcune aziende Usa.“L’incapacità del Governo della Repubblica popolare cinese di agire per attenuare l’afflusso sostenuto di oppioidi sintetici, tra cui il fentanil, dagli Stati Uniti costituisce una minaccia insolita e straordinaria, che ha la sua fonte in gran parte al di fuori degli Usa, per la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia americane”, si legge nell’ordine esecutivo firmato nella notte italiana da