Iltempo.it - Grillo: "L'opposizione non si fa così", il vertice segreto e la strategia anti-Conte

«L'non si fa». Un messaggio diretto a Giuseppee alla sua alleata Elly Schlein, segretaria di un Pd sempre più in salsa grillina. Beppe is back. E non si tratta del suo spettacolo, ma del viaggio in grandi ieri nella capitale. La sede degli incontri ha un valore storico per i figli delle stelle. E quell'hotel Forum che è stato, di fatto, per quindici anni, il vero quartiere generale del Movimento, quello laddove si prendono le decisioni che contano. Dai tempi della coppia Dibba-Dimma fino allo scontro finale con Giuseppe. Il Tempo c'è. Non invitato. Ma c'è. A pochi passi dall'Elevato che conversa con i suoi interlocutori. Stavolta, il comico, però, non sembra essere interessato agli ormai dimenticati 5 Stelle, ma a un qualcosa di nuovo e moderno.