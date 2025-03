Ilfattoquotidiano.it - “Grazie alla sedazione non ho alcuno stress post-traumatico, non ricordo il dolore. Ma vedo ancora doppio”: parla Cyprien Sarrazin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Le cose stanno andando bene, sono qui, quindi va tutto bene. A poco a poco,a tutto il personale medico, ai miei amici emia famiglia che si sono presi cura di me, le cose sono migliorate. Hola diplopia. Appena guardo sotto l’orizzontale, ci vorrà tutto il tempo necessario, ma iumi neurologici non ci sono più. Sono qui e voglio guarire al 100%”. Dopo 3 mesi dal terribile incidente nella discesa libera di Bormio durante la Coppa del mondo di sci alpino,ha ammesso di avere a che farecon degli strascichi da quel bruttissimo schianto.“Nonnulla da 20 metri prima della caduta a 5 giorni dopo, in seguito all’operazione, e questo è abbastanza buono., che è stata fatta bene, e tanto meglio, non ho