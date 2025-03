Tvzap.it - Grave lutto per l’amata conduttrice tv: l’ultimo saluto a sua mamma

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.pertv,a sua– Terribileper la famosae opinionista tv. Si è spenta infatti la madre, che era molto conosciuta e stimata dalla comunità di Fossano, dove risiedeva la famiglia della showgirl, in cui per anni ha svolto l’attività di sarta, cucendo soprattutto per la sua famiglia. ( dopo le foto)Leggi anche: Eleonora Giorgi, pioggia di critiche sul post di Clizia Incorvaia: cosa succedeeggi anche: Eleonora Giorgi, il duro sfogo di Serena Grandipertv:a suaTremendoper Paola Barale: la 57enne ha detto addio alla madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. Untoccante, quello della figlia: la Barale ha deciso di affidare al suo profilo Instagram la dedica alla madre scomparsa, attraverso un video privato che le vede insieme.