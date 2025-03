Dayitalianews.com - Grave incidente questo pomeriggio: motociclista di 24 anni cade mentre fa cross. Arriva l’eliambulanza per il ricovero al Gemelli. Lo schianto al crossodromo di Ripi

Leggi su Dayitalianews.com

caduta per un 24enne durante un allenamento: trasportato d’urgenza aldi RomaUndi sport si è trasformato in un momento di grande apprensione a, nella provincia di Frosinone. Un giovanedi 24, originario della provincia di Napoli, è rimastomente ferito in seguito a una caduta avvenuta durante un allenamento presso ilodromo locale.Perde il controllo della moto eviolentementeL’si è verificato intorno alle 15:30,il ragazzo si stava esercitando in sella alla sua moto da. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra.I presenti hanno subito allertato i soccorritori del 118, che, giunti rapidamente sul posto, hanno valutato la gravità dell’infortunio.