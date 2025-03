Lortica.it - Grandi risultati per la U.P. Policiano: Pastorini brilla alla Roma-Ostia, Loytanyang trascina la squadra ai Campionati Italiani

Un’altra giornata ricca di successi per gli atleti della U.P.. Micheleha conquistato un prestigioso 18° postoMezza Maratona Internazionale, fermando il cronometro a 1h08’56’’, suo nuovo record personale e tra i migliori tempi mai registrati nella provincia di Arezzo. L’atleta aretino conferma così la sua costante crescita, ottenendo un piazzamento di grande valore tecnico in una gara con circa 8.000 partecipanti.Importanti soddisfazioni anche a Lucca, dove Simonha ottenuto l’8° posto assoluto nel Campionato di Società di Cross,ndo la Polisportivaqualificazione per idi Cross, in programma il 15 e 16 marzo a Cassino.Un altro weekend didi prestigio per la, che continua a distinguersi nel panorama nazionale.