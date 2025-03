Tuttivip.it - “Grandi, la fate tornare”. Isola dei Famosi 2025, la decisione che ‘spacca tutto’: finalmente lei

L’attesa per la nuova edizione dell’deicresce e con essa emergono interessanti retroscena sul cast e sulle decisioni di Mediaset. Il reality, che andrà in onda a maggio su Canale 5, presenterà alcune novità significative, a partire dalla conduzione, che quest’anno sarà affidata a Veronica Gentili. Una scelta che arriva dopo il rifiuto di Alfonso Signorini, il quale ha deciso di prendersi una pausa dopo oltre 40 prime serate.Se la questione della conduzione sembra ormai definita, resta ancora da sciogliere il nodo legato agli opinionisti. Nelle scorse settimane si era parlato della possibile conferma del giornalista del Tg5 Dario Maltese e del ritorno di Vladimir Luxuria, che dopo aver condotto l’edizione dello scorso anno potrebbe riprendere il ruolo di opinionista. Tuttavia, un’indiscrezione dell’ultima ora potrebbe cambiare tutto: Simona Ventura, la storica ideatrice e prima conduttrice del reality, potrebbe fare un clamoroso ritorno proprio in questa veste.