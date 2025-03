Lanazione.it - Grandi dolori in piccole anime. La ferita della Grande Guerra

La pubblicistica di impronta aneddotica e apologetica, quasi compiaciuta di diffondere leggende prive di riscontri documentati – passepartout, via breve per svelare il presunto Puccini più “vero” – ha finito per proporne un’immagine oleografica, un “santino” che corrisponde solo in parte alla natura intima del compositore. Inoltrandosi nel suo “sottosuolo”, il cantore di Mimì e di Liù rivela una personalità ben più complessa e problematica. Uomo e artista colpito a ripetizione dapubblici e privati. Prima grave perdita, quella del padre Michele, nato il 27 novembre 1813, musicista, insegnante di armonia e composizione e direttore dell’Istituto musicale Pacini, organistaCattedrale, venuto a mancare il 23 gennaio 1864. Giacomo non aveva ancora compiuto sei anni. Temi o Zemi, la terzogenita di Michele e Albina era morta all’età di un anno nel 1854, quattro anni prima che Giacomo venisse al mondo.