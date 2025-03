361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi compie una scelta difficile: “E’ assurda questa cosa”

Leggi su 361magazine.com

, unaperDi Palma. La concorrente rivede suo padre Pasquale, il confronto in direttaDi Palma nelle scorse puntate ha ripercorso la linea della sua vita spiazzando tutti con la sua storia e il suo passato. Signorini dichiara: “Signor Pasquale andiamo con ordine, lei ha contattato la redazione del GF con una email dicendo che avrebbe davvero piacere incontrare, sua figlia per recuperare un rapporto perso”.Leggi anche, il segreto di Lorenzo: le opinioni degli ex concorrentiIl confronto in direttaPasquale dichiara: “. L’ultima volta che ho vistorisale a quattro anni fa. Le sono stato moralmente, pensavo di aver recuperare il rapporto. Sto qui a chiedere scusa e perdono”. Signorini si rivolge a: “Ci ha chiesto di venire a parlarti.