Latuafonte.com - Grande Fratello Vip sondaggio televoto flash 3/03: il 2° eliminato

Leggi su Latuafonte.com

Nella 36esima puntata del, in onda il 3 marzo 2025, Alfonso Signorini ha aperto unper una seconda eliminazione a sorpresa. I concorrenti non se lo aspettavano, ma la produzione ha deciso che ci sarà un secondodella serata. I telespettatori devono esprimere il loro voto e salvare il loro preferito, per evitargli l’eliminazione. Chi tra Stefania Orlando, Federico Chimirri, Tommaso Franchi, Mattia Fumagalli e saràstasera al? Vediamo cosa dice ilsondaggi in diretta seconda eliminazione: percentualiUno tra sarà il secondodella 36esima puntata del GF. I telespettatori si stanno impegnando a salvare il concorrente a cui vorrebbero evitare l’uscita definitiva dalla Casa. Dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, con una bassissima percentuale, chi avrà lo stesso destino? Qui di seguito trovate il nostro, tramite il quale è possibile indicare chi state votando attualmente.