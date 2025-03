Latuafonte.com - Grande Fratello Vip Mattia Fumagalli 2° eliminato 3/03: percentuali

Leggi su Latuafonte.com

AGGIORNAMENTO:è il secondodella 36esima puntata delcon il 9.7%. Qui di seguito le altre: Chiara 43.9%, Stefania 22.6%, Tommaso 12.3% e Federico 11.5%.Nella 36esima puntata del, in onda il 3 marzo 2025, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash per una seconda eliminazione a sorpresa. I concorrenti non se lo aspettavano, ma la produzione ha deciso che ci sarà un secondodella serata. I telespettatori devono esprimere il loro voto e salvare il loro preferito, per evitargli l’eliminazione. Chi tra Stefania Orlando, Federico Chimirri, Tommaso Franchi,e saràstasera al televoto flash? Vediamo cosa dice il sondaggio.sondaggi in diretta seconda eliminazione:Uno tra sarà il secondodella 36esima puntata del GF.