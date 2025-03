Latuafonte.com - Grande Fratello ultime notizie live oggi 4/03: Chiara inizia ad avere dubbi

Cos’è successo dopo la 36esima puntata del? Lenews di, martedì 4 marzo 2025, vedono protagonisti un po’ tutti i concorrenti attualmente in gioco. Non solo, anche fuori ci sono parecchie tensioni. In particolare, nella notte, Alfonso D’Apice ha avuto uno sfogo sui social network contro Lorenzo Spolverato, il quale non ha riportato la verità dei fatti ai suoi amici. Tensioni tra Mariavittoria e Tommaso, mentre Javier finalmente stronca Luca Giglioli. Ma vediamo ora lein diretta diaddeisu LorenzoCainelliaddeisu ciò che Alfonso D’Apice ha detto a Lorenzo Spolverato ieri sera. Mentre Shaila si è mostrata ancora delusa per le distanze messe da Mariavittoria con lei, il suo fidanzato ha finalmente svelato cosa gli ha detto l’ex volto di Temptation Island nella puntata di ieri.