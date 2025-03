Isaechia.it - Grande Fratello, trentaseiesima puntata: eliminati Maria Teresa e Mattia, focus sulla lite in gita tra Shaila ed Helena. I nominati sono…

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il trentaseiesimo appuntamento serale delha avuto inizio con un omaggio a Eleonora Giorgi, venuta a mancare oggi. A seguire, si è entrati nel vivo della trasmissione: il conduttore ha mostrato le immagini dello scontro traGatta edPrestes avvenuto durante la “” concessa dalagli inquilini. Come mostrato nel filmato, la modella brasiliana si era avvicinata alla ballerina per complimentarsi con lei per aver fatto valere la sua posizione allontanandosi da Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia la notizia, che in un primo momento ha apprezzato il gesto della sua “antagonista”, ha poi percepito chevolesse arrivare a parlar male del modello milanese.