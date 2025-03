361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo e Jessica: volano frecciatine tra i due finalisti

Leggi su 361magazine.com

, l’intervista doppia tratra i primi due. Cosa emerge dalle rispostesono riusciti a conquistarsi un posto tra idi questa nuova edizione. I dueaffrontano un’intervista doppia dove si lanciano. Signorini chiede: “un difetto di?”, la concorrente risponde: “Urla”.risponde: “Modi troppo incalzanti quando si arrabbia fino a far esplodere”, Signorini continua: “Cosa haichenon ha?”,ironizza: “Urlo. No scherzo, essere iperattivo”,risponde lanciando una frecciatina: “So quando è il momento di stare in silenzio”.Leggi anche, Zeudi compie una scelta difficile: “E’ assurda questa cosa”Il botta e ripostaIl conduttore chiede: “Perchè meriti di vincere tu il GF?”,risponde: “Merito è un parolone.