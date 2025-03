Tvzap.it - “Grande Fratello”, la verità sul segreto di Lorenzo e Shaila: la rivelazione in confessionale

News tv. “”, lasuldi: lain– Non sono mancate le sorprese nel corso della diretta del “GF” trasmessa ieri, lunedì 3 marzo 2025. Ampio spazio è stato dedicato al rapporto tra. La ballerina ha chiarito con Alfonso Signorini come si sente e in che rapporti è con il modello milanese: «Laè che il sentimento è difficile da gestire, ma per delle problematiche individuali bisogna separarsi. Abbiamo deciso di esserci accanto in maniera diversa, senza intimità». Il conduttore però (e non solo lui) ha fatto capire di dubitare di queste sue parole. Anche fuori dalla Casa gli utenti sui social si sono scatenati. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, in due fuori dalla Casa: chi sono gli eliminatiLeggi anche: Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli rompe il silenzio dopo la morte“”, lasuldi: lainNel loft più spiato di Italia tanti hanno messo in forse nella puntata di ieri del “” le dichiarazioni diGatta.