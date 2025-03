Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 3 marzo 2025 | Video Mediaset

ondel 336a puntataDurante la trentaseiesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Giglio vota Stefania Orlando: “non mi piace il suo tono, mi piace stare più terra a terra“;Mariavittoria nomina Chiara: “è una vendetta per Mattia“;Zeudi vota Mariavittoria: “rivendico la mia amica Chiara“;Federico nomina Chiara: “rivendico la mia amica Mariavittoria“;Jessica vota Federico;Shaila nomina Stefania: “è facile molto giudicare, non ci conosciamo e viviamo”;Javier vota Chiara;Stefania Orlando nomina Giglio: “credo di starci reciprocamente antipatici e penso di avere anche restituito laon“;Chiara vota Mariavittoria: “non sei chiara, ti vedo molto ambigua, non ti esponi su tante cose“;Helena nomina Shaila;Lorenzo vota Stefania Orlando;Tommaso nomina Federico.