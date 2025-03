Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della trentaseiesima puntata

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel(QUI trovate il resoconto completo), durante la quale ci sono state ben due eliminazioni e a lasciare la Casa sono stati Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli.Spazio anche agli scontri tra gli inquilini ancora rimasti in gioco, in particolare tra Helena Prestes e Shaila Gatta, mentre Alfonso D’Apice, dall‘esterno, ha avuto modo di parlare con Lorenzo Spolverato e confessargli le perplessità che nutre nei suoi confronti (ve ne abbiamo parlato QUI).Per quanto riguarda gli ascoltodi ieri, il Gf si è scontrato con la secondafiction in costume di Rai Uno, Belcanto, che ha ottenuto il 20.8 % di share, pari a 3.648.000 spettatori, mentre il reality di Alfonso Signorini ha totalizzato il 16.