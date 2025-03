Isaechia.it - Grande Fratello, dopo la diretta nervi tesi tra Tommaso e Mariavittoria che sbotta: “Non mi hai difesa abbastanza!”

Pocola fine della trentaseiesima puntata delFranchi eMinghetti hanno avuto un’accesa discussione.Al centro dello scontro tra i due concorrenti, il litigio avvenuto trae Chiara Cainelli durante le nomination. La dottoressa, infatti, aveva fatto il nome della coinquilina per “vendicarsi” dell’eliminazione di Mattia Fumagalli. L’istruttore di scii aveva perso al televoto solo pochi minuti prima e, secondo la 31enne Chiara, in quanto antagonista di Mattia, meritava di finire al televoto per l’eliminazione. Tuttavia alla Cainelli non è sembrata genuina la motivazione fornita dalla Minghetti. La fidanzata di Alfonso D’Apice, dunque, ha insinuato chel’avesse nominata per gelosia nei confronti di.Qualche giorno prima, infatti, Chiara aveva stampato il suo bacio su un fazzoletto di carta e l’aveva appoggiato sul collo dell’idraulico.