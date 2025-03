361magazine.com - Grande Fratello, cambio di programmazione: stop al doppio appuntamento settimanale

, il reality show dice “” aldiin vista della finale, il reality show vivrà il tanto atteso finale lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata verrà decretato il vincitore di questa nuova e lunga edizione. Al momento si trovano in finale solo ben due concorrenti: Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Cosa accadrà dai successivi appuntamenti?Leggi anche, la delusione di Chiara e Shaila post puntata: il motivodiin vista della finaleStando a quanto riporta Blastingnews.com pare proprio che il reality show a partire dal 17 marzo vivrà un cambiamento. Il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo ed esclusivamente il lunedì sera.